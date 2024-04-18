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На Закарпатті 19-річний хлопець зґвалтував неповнолітню дівчинку

15:27 18 квітня 2024
Зґвалтування

У Мукачівському районі на Закарпатті затримали 19-річного мешканця, якого підозрюють у зґвалтуванні малолітньої дівчини. За повідомленням поліції, жертву гвалтівника наразі госпіталізовано, а слідчі відкрили кримінальне провадження.

Злочинні дії затриманого слідчі поліції кваліфікували за частиною 4 статті 152 Кримінального кодексу України, тобто зґвалтування, вчинене щодо особи, яка не досягла 14 років. Тож парубку загрожує до 15 років увʼязнення.

13-річну потерпілу доставили до медиків 17 квітня. І хоча за попередніми даними дитина постраждала від дій сексуального характеру, однак спілкуватися погодилася виключно з правоохоронцями.

До лікарні негайно прибули співробітники поліції, які зʼясували обставини справи та особу ґвалтівника. Ним виявився 19-річний односельчанин потерпілої дівчинки. Його оперативно розшукали і затримали.

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На місці вчинення злочину слідчо-оперативна група поліції вилучила речові докази, які було передано на дослідження.

Досудове розслідування у справі триває.

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Нагадаємо, минулої весни Україну шокував кричущий вирок Воловецького райсуду Закарпатської області, відповідно до якого троє неповнолітніх ґвалтівників, що поглумилися на 14-річною дівчинкою, отримали умовні терміни. Ґвалтуючи жертву, вони знімали все на телефон, після чого поширили відео в соцмережах, і про це дізналася вся школа.

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