Наводив російські ракети та дрони на Дніпро: СБУ затримала чергового зрадника

У Дніпрі затримали російського інформатора, який намагався виявити вогневі позиції українських зенітно-ракетних комплексів протиповітряної оборони.

Також фігурант фіксував основні маршрути руху підрозділів ЗСУ, повідомили в СБУ.

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Отримані відомості він дистанційно передавав одному з відомих блогерів путінської партії «єдина росія», який проживає в рф.

Після отримання розвідінформації прокремлівський пропагандист викладав її у підконтрольних російській спецслужбі пабліках. У подальшому ворог використовував ці дані для підготовки ракетно-дронових ударів по Дніпру.

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«Співробітники СБУ викрили зловмисника ще на початковому етапі його підривної діяльності. Тоді було проведено комплексні заходи для убезпечення локацій Сил оборони і поетапно задокументовано фігуранта, щоб встановити особу його „зв'язкового“ з росії», — йдеться у повідомленні.

На фінальному етапі спецоперації Служба безпеки затримала ворожого інформатора.

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Зрадником виявився фахівець у сфері IT-технологій, ідеологічний прихильник рашизму. Влітку 2023 року він почав публікувати в забороненій соцмережі «ВКонтакте» дописи на підтримку кремлівського режиму.

Таким чином він привернув на себе увагу рашистського блогера, який запропонував айтішнику співпрацю на користь рф.

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Для збору розвідданих фігурант їздив по місту у «маршрутках», з яких приховано фотографував місця ймовірного перебування або проїзду українських військ.

Під час обшуків у затриманого вилучено комп’ютерну техніку та мобільний телефон із доказами злочинних дій. Також зафіксовано перекази коштів на його криптовалютний гаманець, які надходили з рф.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 114−2 Кримінального кодексу України.

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми.

Раніше у Дніпрі СБУ затримала агента фсб, який хотів скоригувати ракетний удар по ТЕС та військовому шпиталю у місті.

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