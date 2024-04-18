Окупанти знову атакували Україну: у Повітряних силах розповіли про збиті цілі

В ніч на четвер, 18 квітня, російськи терористи знову атакували Україну ударними БпЛА типу «shahed-131/136». 13 дронів запустили з в Приморсько-Ахтарська та кримського мису Чауда.

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Про це повідомили в Повітряних силах.

«Усі 13 „шахедів“ збито зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил та мобільними вогневими групами Сил оборони України у Херсонській, Дніпропетровській, Вінницькій, Полтавській, Хмельницькій, Тернопільській та Івано-Франківській областях», — йдеться у повідомленні.

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В Силах оборони півдня України додали, цієї ночі двома хвилями з інтервалом у 3 години окупанти спрямували групи ударних БПЛА з півдня в центральні та західні регіони країни.

Зокрема, вибухи лунали в Івано-Франківській області. Так, на Прикарпатті росіяни намагалися атакувати об'єкти енергетики. Без пожеж, які виникли через падіння уламків, не обійшлося. Але люди не постраждали.

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«Ранок для Прикарпаття почався неспокійно. На світанку ворог атакував Івано-Франківщину ударними безпілотниками. Ціллю були об’єкти критичної інфраструктури. Усі повітряні цілі знешкоджені. Унаслідок падіння уламків виникли пожежі. На щастя, обійшлося без постраждалих», — повідомила голова Івано-Франківської ОДА Світлана Оніщук.



Крім того, вночі армія рф вдарила чотирма ракетами по Селидовому на Донеччині, внаслідок удару загинула жінка, повідомили в МВА. Пошкоджені адмінбудівля агропідприємства, магазин, приватні житлові будинки.

Чотирма дронами росіяни поцілили по одному з сіл Мирівської громади на Дніпропетровщині, повідомили в ОВА. Пошкоджені два будинки і авто, поранених немає.

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Сьогодні вранці у Чернігові рятувальники завершили розбір завалів після вчорашнього удару росіян. В результаті атаки ворога загинули 18 людей, поранення в результаті ракетної атаки отримали 78 людей (у тому числі як мінімум чотири дитини), з них 37 осіб залишаються у лікарнях.

Нагадаємо, війська рф 17 квітня завдали удару трьома ракетами по Чернігову. Під обстріл потрапив восьмиповерховий будинок готелю. Внаслідок обстрілу також було пошкоджено понад 20 багатоквартирних будинків.

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