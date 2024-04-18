Прораховують варіанти: стало відомо, що Міненерго та НКРЕКП готують підвищення тарифу на електроенергію

Незважаючи на численні заяви про відсутність у Кабміну планів підвищувати ціну на електроенергію, Міністерство енергетики спільно з Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, планують підвищити тариф на світло.

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Це пов'язано з регулярними масованими обстрілами з боку російських окупантів, заявив перший заступник голови комітету Верховної ради з енергетики та ЖКП Олексій Кучеренко, пише ТСН.

«Є очікування, і, нарешті, вони офіційно визнали та прораховують й розраховують варіанти. Справді, рішення ухвалюється не Міненерго, рішення прийматиме уряд своєю ухвалою. Це дійсно так. Але Міністерство готується разом із НКРЕКП», — поділився експерт.

За словами депутата ВР, необхідно шукати кошти на відновлення енергетичної системи України у різних джерелах. Це і тариф на електрику для населення, і бюджетна підтримка, і інвестиції.

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Кучеренко зазначив, що є держкомпанії, які залежать від бюджету, бо вони перебувають у власності держави. І вони можуть інвестувати у цей ремонт лише бюджетні кошти. Народний обранець назвав цей варіант найімовірнішим.

Олексій Кучеренко уточнив, що вартість світла для побутових споживачів має бути встановлена на рівні, який покрив би собівартість виробництва електроенергії.

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Нагадаємо також, що у найбільшому енергопостачальнику, компанії ДТЕК, назвали умови, за яких українцям потрібно буде готуватися до погодинних відключень світла. І на першому місці опинився невідновлений дефіцит енергогенеруючих потужностей.

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