Українцям потрібно готуватися до погодинних відключень електрики: у ДТЕК назвали чотири умови

В Україні можуть знову запровадити погодинні відключення світла. У ДТЕК назвали чотири умови для введення погодинних графіків відключення світла в Україні, що буде способом збалансувати енергосистему.

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За словами виконавчого директора ДТЕК Дмитра Сахарука, українців можуть чекати відключення світла, якщо не буде відновлена теплова генерація. Про це він заявив в етері телемарафону.

Другою проблемою може стати підвищення споживання електроенергії через спеку. Зазвичай це відбувається в липні й серпні.

Третім викликом може стати нестача обсягу електроенергії, яку Україна отримує з Європи.

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А також серед умов Сахарук назвав неможливість передати у певні регіони необхідний обсяг електроенергії.

«Тоді єдиний спосіб збалансувати систему — це знизити споживання. Зменшити споживання можна єдиним способом — це погодинними графіками відключення», — зазначив представник ДТЕК.

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Він зауважив, що лише при здійсненні всіх вищеназваних умов є ймовірність введення погодинних графіків відключення світла по всій Україні.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, чому Трипільську ТЕС не захистили від ракет.

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Також повідомлялось, що через російські обстріли тарифи на світло все ж можуть зрости.

Фото: Pixabay

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