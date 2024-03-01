Підвищення тарифів на електроенергію: в Міненерго роз’яснили ситуацію

Не зважаючи на всі намагання ворога та заяви псевдоекспертів, минулу зиму українці пройшли без масштабних відключень, зі світлом і теплом. Негативні сценарії, розповсюджувані різними джерелами, не справдилися.

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Також недостовірною є інформація про начебто наміри підвищити тарифи на електроенергію, повідомили в Міненерго.



«Наразі жодної підготовки, обговорення, розрахунків потенційного підвищення не здійснюється», — йдеться в повідомленні.

А всі заяви з цього приводу є фейком, спрямованим на дестабілізацію настроїв суспільства.

«Наразі зусилля всіх енергетиків країни, діяльність яких координується Міненерго, спрямовані на те, аби успішно завершити опалювальний сезон і почати не менш ретельну підготовку до наступного», — наголошується в повідомленні.

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Нагадаємо, в Україні діє мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та опалення, водночас він не стосується електроенергії та холодної води.

Кабінет міністрів підвищив тариф на електроенергію для населення з 1 червня 2023 року на 70% з 1,68 грн/кВт-год до 2,64 грн/кВт-год.

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У листопаді 2023 року голови НКРЕКП Костянтин Ущаповський сказав, що тариф на електроенергію для населення у 2024 році може зрости на 15% до 3 гривень за кіловат-годину у разі ухвалення рішення. Водночас, за його словами, до закінчення опалювального сезону збільшувати ціну недоречно.

За прогнозом НБУ, мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та теплопостачання може бути скасовано лише у 2025 році. Це станеться після скасування воєнного стану.

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