Після звернення журналістів Генштаб звільнив Гуменюк із посади спікера Сил оборони Півдня: шукають новий «голос»

Очільниця Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк звільнена з посади.

«Генеральним штабом Збройних Сил України проведено ротаційні заходи… Зокрема, прийнято рішення щодо завершення відрядження та виключення із сил та засобів відповідного угруповання військ полковника Наталії Гуменюк з 19 квітня 2024 року. Наразі триває відбір відповідного фахівця, який чи яка вже невдовзі стане „голосом“ Сил оборони Півдня», — повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

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Сама Наталія Гуменюк виклала на своїй сторінці у соцмережах фото, коротко його прокоментувавши: «А сонце все одно сильніше хмар…»

Фото зі сторінки Н.Гуменюк

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Ротацію провели невдовзі після того, як свої претензії до роботи спікерки висловили представники медіаспільноти. Так, на «Детектор медіа» був опублікований відкритий лист до керівництва ЗСУ та Міноборони, в якому, зокрема, наголошувалося, що через політику керівництва Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня громадяни не бачать, як ворог руйнує південні регіони, і як українські військові боронять країну, на відміну від інших ділянок фронту, де пресофіцери працюють «місточками між військовослужбовцями та суспільством».

«Воєнні злочини росії журналістам вдавалось фіксувати, здебільшого обходячи обмеження, встановлені в зоні підпорядкування пані Гуменюк, а не за її сприяння. Найбільш кричущим випадком була заборона заїзду на Херсонщину в підтоплені міста і села в день підриву Каховської ГЕС — тоді світові ЗМІ заполонили посилання на свідчення російських „воєнкорів“, адже від нас інформація була майже відсутня. Пізніше пані Гуменюк забороняла фіксувати страждання українців у частині сіл, де через підрив ГЕС зникла вода, та знімати дно водосховища, яке висохло», — йшлося у листі, автори якого наголошували, що «найбільш популярне слово в комунікаційного відділу сил оборони Півдня — «заборонено»: «Людина, яка перешкоджала висвітленню злочинів росіян, яка не дає журналістам показувати відважних оборонців Херсонщини, яка не здатна пояснити командуванню свого напрямку, чому суспільство має бачити не лише її обличчя, а й обличчя воїнів та чому світ має оперативно бачити російські воєнні злочини, не може і далі очолювати комунікації. Вона «відлякала» з напрямку журналістів, чим відвернула увагу суспільства. Це позначається і на рівні обороноздатності регіону, і на допомозі громадам регіону від міжнародної спільноти».

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Нагадаємо, що свого часу військові та медійники також «мали питання» з з приводу комунікацій й до колишньої заступниці міністра оборони Гани Маляр. Нещодавно вона опинилася у центрі скандалу через свої висловлювання щодо демобілізації. У телеефірі вона посварилася з народною депутаткою Інною Совсун, яка говорила про важливість демобілізації, згадавши, зокрема, про свого чоловіка, який воює «на нулі» з початку повномасштабного вторгнення росії. На що Маляр відповіла: «А коли він йшов, то знав норму Конституції, що демобілізація неможлива до завершення воєнного стану?» Пізніше їй довелося перепросити за свої слова.

Фото зі сторінки Наталії Гуменюк у соцмережах

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