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Навіщо кабачкам парасолька: маленькі хитрощі досвідчених городників

12:42 19 квітня 2024
Парасолька

Невдовзі настане пора посадки кабачків, які, за твердженням досвідчених городників, краще за все зростатимуть на місці зберігання гною, перегною або на компостних купах.

Якщо кабачки потрібні влітку, то сіяти їх потрібно з середини квітня до травня, а якщо ви плануєте зберігати їх у холодний період, то з 1 по 10 червня, радить канал «Моя дача. Сад та город». Втім, варто брати до уваги, що ця культура теплолюбива. Так що варто дочекатися, доки на дворі потеплішає.

У кожну лунку йде по 2 насінини і ставити потрібно на ребро. Припорошуємо компостом, поливаємо по 1 літру під кожну рослину і вкриваємо плівкою.

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Лунки варто робити глибиною 15−20 сантиметрів і шириною 30−35 сантиметрів, краще їх заповнювати дерново-перегнійною сумішшю.

Оскільки кабачкам полив потрібен рідше, ніж огіркам, то їх можна взагалі не поливати, якщо погода встановилася вологою та дощовою. Деякі городники навіть прикривають їх старими парасольками, аби рослини не перенасичувалися вологою та не гнили.

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Про те, що варто висаджувати в грунт на дачах у квітні, читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

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