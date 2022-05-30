Не пошкодуйте молока: чим краще підгодувати кабачки

Досвідчені городники радять у липні-серпні підгодовувати томати рідким комплексним добривом з йоду, золи та борної кислоти, завдяки чому фаза плодоношення настає раніше, а рослини набувають стійкості до ураження фітофторою.

А ось кабачки, як виявилося, «люблять» добриво, в яке додають молоко, стверджують автори «Моя дача. Сад та город». Це дозволить отримати багатий урожай та вберегти їх від гниття

Склад підживлення:

Вода 9л;

Борна кислота — 0,5 ч. л (розвести у невеликій кількості гарячої води);

Йод — 15 — 40 крапель (залежно від стану рослини);

Молоко чи сируватка — 0,5 л.

Інгредієнти потрібно змішати у відрі, перелити у пульверизатор та підгодувати кабачки по листям.

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Фото Pixabay

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