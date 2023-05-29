І врожай гарантований, і гнити не будуть: рецепт кращого підживлення для кабачків

Досвідчені городники стверджують, що найкраще кабачки зростатимуть на місці зберігання гною або перегною, а також на верівках компостних куп.

Якщо ж ґрунт менш багатий, то ця культура, як і інші овочі, потребує підживлення. Як стверджують автори каналу «Моя дача. Сад і город», підживлення з додаванням молока та йоду запобігатиме гниттю овочів і дозволить отримати рясний урожай.

Складові:

вода — 9 л;

борна кислота — 0,5 ч.л. (розвести в невеликій кількості гарячої води);

йод — 15−40 крапель (залежно від стану рослини);

молоко або сироватка — 0,5 л.

Усі інгредієнти змішують і підживлюють кабачки по листу за допомогою пульверизатора.

А у липні кабачки радять удобрювати гранульованим кінським гноєм або коров'ячим, або пташиним.

Фото Pixabay

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