37.08 / 37.56 40.00 / 40.72
Київ: +22
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Клуб споживачів

І врожай гарантований, і гнити не будуть: рецепт кращого підживлення для кабачків

18:58 29 травня 2023
Кабачок

Досвідчені городники стверджують, що найкраще кабачки зростатимуть на місці зберігання гною або перегною, а також на верівках компостних куп.

Якщо ж ґрунт менш багатий, то ця культура, як і інші овочі, потребує підживлення. Як стверджують автори каналу «Моя дача. Сад і город», підживлення з додаванням молока та йоду запобігатиме гниттю овочів і дозволить отримати рясний урожай.

Складові:

  • вода — 9 л;
  • борна кислота — 0,5 ч.л. (розвести в невеликій кількості гарячої води);
  • йод — 15−40 крапель (залежно від стану рослини);
  • молоко або сироватка — 0,5 л.

Усі інгредієнти змішують і підживлюють кабачки по листу за допомогою пульверизатора.

А у липні кабачки радять удобрювати гранульованим кінським гноєм або коров'ячим, або пташиним.

Фото Pixabay

6

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Знищені будинки в Авдіївці

Останнє мертве місто у війні: астрологиня розповіла, чи вдасться ворогу захопити Запоріжжя та Дніпро

права

Водіїв змусять постійно здавати іспити для оновлення посвідчення: що відомо про терміни

огірки

Дайте розсаді це корисне підживлення: до ранку огірків наросте 50 відер — стомитесь збирати врожай

Пугачова та Галкін

«Дайте людям шанс»: Галкін з коханою дружиною покидають Ізраїль

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту