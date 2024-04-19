Справжнє диво: лікарі зуміли врятувати «померлу» дитину з Синельникового

Керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак уточнив інформацію щодо ворожого удару по Синельниковому, де загинули люди, у тому числі й діти.

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«Є уточнена інформація щодо жертв удару по Синельниківщині. Один з дітей, 6-річний хлопчик, був у вкрай важкому стані. Втім, його вдалося доставити до обласної лікарні. Медики зробили все, що могли. Можливе і неможливе. Врятували. Зараз у малого позитивна динаміка, кажуть лікарі. Нехай одужує! На жаль, це єдина втішна новина. Інформація щодо інших двох загиблих дітей підтверджується», — повідомив він.

Раніше в обласній ОВА повідомляли, що загинули троє дітей: 14-річна дівчинка і два хлопчика — 6 та 8 років. В районі пошкоджені зо три десятки приватних будинків, 4 практично зруйновані.

У дніпровській багатоповерхівці загасили масштабну пожежу. Загалом з 16 постраждалих у місті половина — в лікарні. Всі в стані середньої тяжкості. У людей осколкові поранення, перелами, гематоми, різані рани. У Кривому Розі троє поранених. З них двоє — в лікарні в стані середньої тяжкості. У Павлограді пошкоджена адмінбудівля.

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Також в Дніпрі пошкоджено автовокзал.

Фото з відкритих джерел

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А в «Укрзалізниці» повідомили про загибель співробітниці — чергової по будинку локомотивних бригад Оксани Стороженко. Ще 7 залізничників Дніпропетровщини були поранені під час виконання службових обов'язків.

Загалом на Дніпропетровщині росіяни вбили 8 людей, більше 20 зазнали поранень.

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Нагадаємо, що у Дніпрі ракета поцілила у п'ятиповерховий будинок — є жертви та постраждалі.

Фото ДСНС

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