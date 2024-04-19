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Події

Шестеро людей стали жертвами нічного обстрілу Синельникового, — голова ОВА (фото, відео)

10:29 19 квітня 2024
Пожежник

Під час ракетно-дронової атаки росіян 19 квітня, коли в Дніпрі ворожа ракета поцілила пʼятиповерховий будинок, ударів зазнали й інші населенні пункти регіону.

Як повідомляють в ДСНС, в Дніпрі пожежу локалізовано на площі близько 1 тис. кв.м. Три людини загинули, 20 людей постраждали, із них 12 було врятовано.

Фото ДСНС

Фото ДСНС

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Фото ДСНС

А у Синельниковському районі сталося часткове руйнування 4 приватних житлових будинків, пошкоджено 10 приватних будинків. Зайнялися пожежі, які ліквідували рятувальники.

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Фото ДСНС

Фото ДСНС

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«Наразі відомо про 6 осіб загиблих, серед яких 2 дітей. Ще 2 людей травмовано. У Кривому Розі постраждало 3 особи. Аварійно-рятувальні роботи тривають», — зазначили у надзвичайній службі.

В «Укрзалізниці» заявляли про цілеспрямований масований обстріл ворогом цивільних інфраструктурних об’єктів «УЗ» в Дніпрі та області. Наразі змінені маршрути деяких потягів, в обласному центрі тимчасово не працює вокзал.

Фото ДСНС

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