Повістки в ТЦК вручатимуть по-новому: адвокат розповів про нюанси мобілізаційного закону (відео)

Проголосований нещодавно Верховною Радою новий «мобілізаційний» закон докорінно змінює правила вручення повісток та самі повістки. Про це пише адвокат Роман Сімутін.

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За його словами, у повістці до ТЦК тепер мають зазначатися:

1. ПІБ і дата народження кому адресована повістка;

2. найменування ТЦК, що видав повістку;

3. мета виклику до ТЦК;

4. місце, день і час явки за викликом;

5. підпис (електронний цифровий підпис) посадової особи, яка видала (сформувала) повістку;

6. реєстраційний номер повістки;

7. роз’яснення про наслідки неявки і про обов’язок повідомити про причини неявки.

«Тобто, фактично, повістку може вручити будь-яка посадова особа і це не обов’язково начальник ТЦК. Це може бути звичайний керівник якогось відділу із двох осіб або начальник якоїсь зміни, патруля і т. п. Одним словом, у ТЦК не буде рядових, всі будуть начальниками і повістки підписуватимуть теж вони», — написав він.

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Сімутін не відкидає можливості вручення електронних повісток.

«Згадайте як нам методично, днями та місяцями розповідали, що повістки в електронний кабінет відсилати не будуть. Але виникає логічне питання: а навіщо тоді формулювання (електронний цифровий підпис) посадової особи, яка (сформувала) повістку? Яка функція такого формулювання, якщо не надсилання в електронному варіанті в електронний кабінет з цифровим електронним підписом?» — запитує адвокат.

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За його словами, залишається відкритим питання: а хто ж тоді буде мати право вручати повістку?

«Адже за логікою закону посадова особа, яка підписала повістку повинна її і вручити. А якщо вручає не особисто, то повинна уповноважити іншого представника ТЦК на її вручення. Але для того, щоб посадова особа могла комусь делегувати певні повноваження, вона повинна бути наділена відповідними адміністративно-розпорядчими функціями та зробити це відповідно до чогось, тобто якогось розпорядження. Яке під час внесення змін до закону десь загубилося. Але щось мені підказує, що виправлять це, як завжди, за допомогою Кабміну, який впхне щось, невідомо куди та з якого боку», — пише Сімутін.

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Раніше «ФАКТИ» писали, яка інформація з’явиться в електронному кабінеті призовника.

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