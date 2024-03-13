Не жуйте жуйку за кермом: названо ознаки, за якими поліція обирає авто для зупинки

Не секрет, що «заробити» на водіях хочуть не лише працівники автосервісів, а й представники інших служб, які мають право здійснювати вплив на автомобілістів.

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До їх числа можна віднести і не зовсім чесних на руку інспекторів поліції, вважає видання Avtosota.

Виявляється, у поліціянтів навіть є свій «метод» відбору автівок для перевірки водій.

Так, співробітники поліції звертають увагу на різні аспекти зовнішнього стану транспортних засобів, які можуть вказувати на технічну несправність, недотримання правил експлуатації або інші проблеми. Нетипове забарвлення автомобіля, наявність або відсутність ключових деталей, таких як бампери або дзеркала, а також загальний стан кузова стати тими ознаками, що привернуть до вас увагу поліції.

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Старі автомобілі з ознаками експлуатаційного зношування (іржа або відсутність глушника) також напевно зацікавлять патрульних, адже ці ознаки можуть свідчити про те, що машина потребує технічного обслуговування або може становити небезпеку для дорожнього руху.

Ще одним «магнітом» для правоохоронців служить поведінка автомобілістів. Наприклад, підозри може викликати водій, що носить затемнені окуляри в похмурий день або демонстративно «жує жуйку».

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Манера керування автомобілем також привертає увагу поліцейських. Часті перелаштування, різкі прискорення або навпаки надмірна повільність можуть бути сприйняті як явні маркери для інспекторів поліції. Такі аномалії в поведінці на дорозі можуть стати приводом для перевірки транспортного засобу та водія, оскільки вони можуть вказувати на потенційні порушення правил дорожнього руху або навіть проблеми з самим автомобілем.

Ну і звичайно, основною причиною зупинки авто є порушення правил дорожнього руху, адже поліцейські миттєво звертають увагу на такі порушення, як непристебнутий ремінь безпеки, неправильне використання фар, а також наявність забрудненої оптики або номерних знаків, що не читаються.

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Також нагадаємо про випадок з практики адвоката, коли виписаний водієві штраф став наслідком… температурного режиму.



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