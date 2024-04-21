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Гірчичний порошок проти шкідників на полуниці: просто та ефективно

17:08 21 квітня 2024
Гірчичний порошок

Досвідчені садівники рекомендують як засіб для обробки полуниці в період цвітіння і плодоношення використовувати порошок з насіння гірчиці («Гірчичний порошок»). Він доступний за ціною, продається майже скрізь і дуже простий у застосуванні, пише Telegram-канал «Моя дача. Сад и огород».

Застосовуючи цей порошок в екологічності врожаю можна навіть і не сумніватися. Процес застосування дуже простий. Ґорчичний порошок коштує дешево в порівнянні з хімічними добривами.

Просто потрібно розкидати порошок прямо по полуниці. Πропорцій немає, тому робіть це на очі. Такий засіб не переносить довгоносик, який вважається головним ворогом полуниці. Саме через нього багато позбавляються більшої частини врожаю. Також відступлять і інші паразити: проволочник, медведка і слимаки. Розсипати порошок радять в міру.

Раніше «ФАКТИ» писали, скільки разів за сезон потрібно підживлювати полуницю, а також про те, де потрібно садити полуницю на городі.

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