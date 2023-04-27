Добре підходить грядка, де росла квасоля: найкраще місце для посадки полуниці для рекордних урожаїв

Полуниця — одна з найпопулярніших ягід у вашому саду та на городі. Для того, щоб рослини добре росли і давали багато плодів, важливо посадити їх у правильному місці і правильно доглядати за ними, пише видання ndr.de. Чим сонячніше місце в саду, тим солодші плоди. Крім того, полуниця повинна рости в досить захищеному від вітру місці.

Оптимальні умови забезпечує глибокий і добре дренований ґрунт. Він повинен бути багатий гумусом і поживними речовинами. Особливо сприятливим є слабокисле середовище зі значенням рН від 5,5 до 6,5. Коренева система полуниці дуже сприйнятлива до грибкових захворювань.

Наприклад, червона коренева гниль з'являється, коли ґрунт занадто вологий через дощі протягом тривалого періоду часу. Грибкове зараження також неминуче, якщо листя мокре, і в результаті рослина може досить швидко захворіти. Щоб полуниця не контактувала з водою без потреби під час поливу, рекомендується використовувати так звані краплинні трубки: вода з них капає крапля за краплею лише на нижню частину рослин.

Загалом, усім полуницям потрібна достатня кількість води після посадки. Навесні обріжте все коричневе листя з існуючих рослин і видаліть всі бур'яни.

Полуниця дає найбільший урожай на другий і третій рік після посадки. Після цього грядку слід змінити і висадити на ній нові молоді рослини або живці. Наприклад, добре підходить колишня грядка з квасолею. Коріння квасолі збагачує ґрунт азотом, що корисно для молодої полуниці.

Якщо «закопати» рослини полуниці в солому, волога довше залишається в ґрунті. Крім того, ягоди не лежать безпосередньо на ґрунті і не заболочуються.

Мульчування також запобігає сильному росту бур'янів і відлякує слимаків. Якщо у вас немає соломи, ви можете використовувати висушену газонну траву. Не накладайте її занадто густо, скошена трава ні в якому разі не повинна запліснявіти. Перед внесенням соломи або скошеної трави розпушіть ґрунт і видаліть бур'яни. Підживлюючи рослини, використовуйте органічні добрива або спеціальне добриво для ягідників. Воно містить багато калію і сприяє, зокрема, плодоношенню.

Нагадаємо, скільки разів за сезон потрібно підживлювати полуницю на грядці та коли це робити.

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