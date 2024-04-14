Під Києвом сталася масштабна ДТП з участю 6 авто: є постраждалі
Вранці 14 квітня під Києвом сталася ДТП за участю шести машин. П'ятеро людей постраждали.
Про це повідомили в поліції Києва.
Аварія сталася на 17-му км Брест-Литовського шосе, сталося зіткнення шести автомобілів.
«Інформація про ДТП надійшла до поліції Києва сьогодні вранці. На місце оперативний черговий скерував лікарів, слідчо-оперативну групу з розслідування ДТП та екіпажі патрульної поліції», — йдеться в повідомленні.
На місці аварії утворився затор з машин.
Поліцейські та медики продовжують працювати на місці події, встановлювати всі обставини аварії.
Як повідомляє «Реальний Київ», на Брест-Литовському шосе 53-річний водій вантажівки заснув за кермом і врізався в 4 іномарки.
Тілесні ушкодження отримали 8 пасажирів мікроавтобуса «Мерседес Спрінтер» віком від 26 до 83 років, постраждалих госпіталізовано.
Водію загрожує до 8 років тюрми.
Нагадаємо, у лютому понад 10 людей постраждали у двох великих ДТП за участю пасажирських автобусів під Києвом. А у столиці нетвереза водійка здійснила три ДТП та намагалася втекти від патрульних.547
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