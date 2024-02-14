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Спорт

Головний лікар збірної росії з біатлону наклав на себе руки

16:41 14 лютого 2024
Олексій Лагуточкін

Головний лікар збірної росії з біатлону 48-річний Олексій Лагуточкін наклав на себе руки, повідомляє «московский комсомолец» з посиланням на джерело в правоохоронних органах. Раніше в рф знайшли мертвою призерку чемпіонатів світу та Європи.

Про те, що Лагуточкіна не стало, повідомила напередодні пресслужба союзу біатлоністів росії, не вказавши при цьому причину смерті.

За інформацією «мк», Лагуточкіна напередодні без ознак життя виявила його дружина у квартирі в підмосковній Апрелівці. На тілі були травми, що вказують на самогубство. Правоохоронці знайшли у квартирі мисливський карабін, який відправили на експертизу.

Олексій Лагуточкін — випускник Омської державної медичної академії, лауреат низки державних та відомчих премій. Він проводив свій 22-й сезон у збірній росії з біатлону, яка відсторонена від міжнародних змагань.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що в Аргентині футболіст жорстоко побив арбітра і наклав на себе руки.

Фото biathlonrus.com

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