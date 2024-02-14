Головний лікар збірної росії з біатлону наклав на себе руки

Головний лікар збірної росії з біатлону 48-річний Олексій Лагуточкін наклав на себе руки, повідомляє «московский комсомолец» з посиланням на джерело в правоохоронних органах. Раніше в рф знайшли мертвою призерку чемпіонатів світу та Європи.

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Про те, що Лагуточкіна не стало, повідомила напередодні пресслужба союзу біатлоністів росії, не вказавши при цьому причину смерті.

За інформацією «мк», Лагуточкіна напередодні без ознак життя виявила його дружина у квартирі в підмосковній Апрелівці. На тілі були травми, що вказують на самогубство. Правоохоронці знайшли у квартирі мисливський карабін, який відправили на експертизу.

Олексій Лагуточкін — випускник Омської державної медичної академії, лауреат низки державних та відомчих премій. Він проводив свій 22-й сезон у збірній росії з біатлону, яка відсторонена від міжнародних змагань.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що в Аргентині футболіст жорстоко побив арбітра і наклав на себе руки.

Фото biathlonrus.com

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