Десятки катерів та мільйони набоїв: Великобританія надасть Україні найбільший з початку війни пакет військової допомоги

У той час, коли в США ще не завершився процес ухвалення рішення щодо надання Україні допомоги, Великобританія анонсувала виділення найбільшого в історії пакету військової допомоги українцям.

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У вівторок, 23 квітня, офіційно про цей пакет має оголосити британський прем'єр Ріші Сунак, який відвідає Польщу. «Прем'єр-міністр відвідає Польщу та Німеччину для зміцнення безпеки, торгівлі та дипломатичних зв’язків з ключовими європейськими союзниками. Очікується, що він оголосить про виділення Україні 500 мільйонів фунтів стерлінгів і найбільшу в історії поставку життєво важливих боєприпасів, включаючи близько 400 транспортних засобів, 1600 боєприпасів і 4 мільйони патронів», — повідомляють в уряді Великобританії.

Зокрема, йдеться про рейдові та водолазні катери, морські гармати, ударні та протиповітряні ракети, у тому числі й Storm Shadow. Також військовий пакет включає 160 транспортних засобів «Хаскі», 162 бронемашини та 78 всюдиходів;

«Захист України від жорстоких амбіцій Росії життєво важливий для нашої безпеки та для всієї Європи. Якщо путіну дозволять досягти успіху в цій загарбницькій війні, він не зупиниться на польському кордоні», — зазначив Ріші Сунак.

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Нагадаємо, що 21 квітня Палата представників США схвалила законопроєкт про допомогу Україні, наразі його мають схвалити і у Сенаті.

Фото з Вікіпедії

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