У росії «напружилися»: Палата представників США схвалила багатостраждальний законопроект про допомогу Україні

Палата представників США 20 квітня проголосувала за законопроект про надання військової та бюджетної допомоги Україні на суму близько 61 млрд доларів. Документ було підтримано 311 голосами (112 були проти). Серед демократів допомогу Україні підтримали усі 210 присутніх. У республіканців голоси розділилися: 101 людина проголосувала «за», але 112 були «проти», повідомляє ВВС.

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Тепер рішення має затвердити Сенат, проте там сюрпризів не повинно бути: лідер більшості демократ Чак Шумер обіцяє, що сенатори «закінчать перше голосування у вівторок», а повне ухвалення закону має відбутися протягом найближчих днів. Також президент Джо Байден запевнив, що поставить підпис негайно, як тільки документ надійде до нього.

Загальний обсяг американської допомоги Україні становить 60,84 млрд. доларів, з них:

49,9 млрд — оборонні витрати;

7,8 млрд — потенційна бюджетна підтримка;

1,57 млрд — економічна допомога;

400 млн — кошти на захист кордонів та гуманітарне розмінування.

При цьому бюджетна підтримка здійснюється на кредитній основі, але з можливістю погашення з використанням заморожених у США активів рф ~ $ 5 млрд.

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Крім того, рішення американських парламентаріїв включає і передачу Україні ракетних комплексів ATACMS .

Президент України Володимир Зеленський подякував партнерам за ухвалення життєво важливого для України рішення.

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«Ми цінуємо кожен прояв підтримки нашої держави та незалежності, наших людей і нашого життя, яке росія так хоче закопати в руїнах. Америка з перших днів війни виявляла своє лідерство. Саме таке американське лідерство життєво важливо для того, щоб у світі зберігся міжнародний порядок, заснований на правилах та передбачуваності життя для всіх народів. Безумовно, ми використовуємо американську підтримку, щоб зміцнити обидва наші народи та наблизити справедливе завершення цієї війни — війни, яку путін має програти», — заявив глава української держави у спеціальному зверненні.

Відреагував на рішення Палати представників та генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

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«Ця значна прибавка до допомоги доповнить десятки мільярдів допомоги, наданих європейськими союзниками. На засіданні Ради НАТО-Україна в п'ятницю союзні міністри оборони домовилися надати подальшу військову підтримку Україні, включаючи кошти ППО. Закликаю Сенат діяти негайно і направити цей законопроект президенту Байдену» написав він у соцмережі.

«Якщо путін колись сумнівався в рішучості Заходу підтримувати Україну, це показує, що наша колективна воля не померкла. За наявності підтримки Україна може перемогти і переможе. #СтоімоЗУкраїною», — відреагував глава МЗС Великобританії Девід Кемерон.

У Москві, природно, очікують, що «це (рішення. — Авт) ще більше збагатить Сполучені Штати Америки і ще більше розорить Україну, зробить більше загиблих українців з вини київського режиму». Таку заяву зробив спікер володимира путіна дмитро пєсков, окремо пригрозивши США заходами у відповідь на рішення про конфіскацію російських державних активів у США.

Також зробив чергову гучну заяву секретар радбезу росії дмитро медведєв, який побажав США «якнайшвидше самим поринути в нову громадянську війну».

«Яка, сподіваюся, кардинально відрізнятиметься від війни Півночі і Півдня в XIX столітті і вестиметься із застосуванням літаків, танків, артилерії, РСЗВ, усіх видів ракет та іншої зброї. І яка нарешті призведе до безславного розпаду Сполучених Штатів Америки», — говорить його посада в Telegram .

Нагадаємо, що критичність отримання військової допомоги Україні від США пов'язана ще й із підготовкою кремля до великого наступу, який може відбутися влітку 2024 року.

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