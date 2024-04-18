Допомога від США: Україна може отримати не тільки гроші, а й ракетні комплекси ATACMS

Лідер республіканської більшості в Палаті представників Конгресу США Майк Джонсон хоче представити пакет допомоги Україні на суму 60 мільярдів доларів у вигляді законопроєкту.

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Згідно проєкту, 23 мільярди доларів мають бути виділені на поповнення боєприпасів, як дізналося німецьке видання t-online. Однак для України, ймовірно, особливо важливим буде інше речення: «У найкоротший термін після набрання чинності цим законом президент повинен передати уряду 23 тактичні ракетні комплекси великої дальності Збройних Сил США» (йдеться про комплекси ATACMS. — Авт.).

Йдеться про комплекси ПТРК, ракети яких мають дальність польоту 135 кілометрів. Вони оснащені боєголовкою, яка при детонації над ціллю вивільняє 950 менших вибухових пристроїв. Одна з версій ракети, поставлена на сьогоднішній день, особливо придатна для використання проти легкоброньованих цілей, скупчень військ або військово-повітряних баз.

Допомога буде надана у вигляді кредиту, але США можуть відмовитися від половини виплат після 2025 року. Джонсон все ще має знайти більшість для ухвалення цього проєкту, і, ймовірно, йому доведеться покладатися на голоси демократів. Голосування має відбутися 20 квітня.

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Раніше «ФАКТИ» писали, що у США переконані, що Україні потрібно відновити свою оборонну промисловість.

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