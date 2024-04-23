Бундесвер не в змозі забезпечити бронетехнікою Україну: що сталося
Уряд Німеччини, який раніше уклав великий контракт на поставку Україні БМП Marder, має проблеми з поставкою 400 броньованих транспортних машин в Україну. Про це повідомила газета Bild з посиланням на секретні документи Міністерства оборони. Зокрема, йдеться про 400 машин MRAP від збройової компанії Flensburger Fahrzeugbau GmbH (FFG), які мають протимінний захист.
Машини відносяться до групи захищених транспортних засобів і є вкрай необхідними українським збройним силам на передовій.
«Ми постачаємо транспортні засоби для того, щоб стабільно посилювати мобільність на полі бою», — заявив раніше федеральний міністр оборони Борис Пісторіус.
Машини, які профінансував уряд ФРН, коштуватимуть загалом 315 мільйонів євро і будуть поставлені протягом наступних кількох років. Однак, як повідомляється, у плануванні вже відбулися значні затримки.
У вересні 2023 року Міністерство оборони Німеччини припускало, що до жовтня 2024 року в Україну може бути відправлено загалом 200 машин MRAP. Однак речник міністерства визнав, що жодна з цих машин ще не прибула в Україну.
Натомість, згодом поставки кілька разів відкладалися, а кількість одиниць була скоригована до 100 цього року. Міністерство оборони спочатку припускало, що першою датою поставки буде травень, але це також не виправдалося. Поточний план передбачає початок поставок у червні 2024 року, повідомляє Bild.
Згідно з повідомленням, однією з причин затримки є те, що виробник FFG очікує на комплектуючі зі США. Представник компанії підтвердив, що частини автомобіля виробляються там, але збираються лише в Німеччині.
Водночас, як повідомляється, автомобілі ніколи раніше не продавалися у версії з протимінним захистом. За словами неназваного джерела в міністерстві, до середини квітня ще не було проведено жодних відповідних випробувань для видачі необхідних сертифікатів на автомобілі. Представник FFG, однак, заявив, що такі випробування вже були успішно завершені в минулому і зараз проводяться знову.
Раніше «ФАКТИ» писали, що Шольц спрогнозував, скільки ще триватиме війна в Україні: «Ми продовжуватимемо постачати зброю ще довго».
Фото у заголовку з сайту https://mil.in.ua138
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