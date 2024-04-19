Оскільки запаси боєприпасів в Україні зменшуються, деякі з найбільших союзників країни висловлюють занепокоєння, що Київ, можливо, не зможе захищати себе від російського вторгнення. Міністри закордонних справ країн G-7, які зібралися на італійському острові Капрі, закликатимуть до сильнішої підтримки, а міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Україні терміново потрібна більша протиповітряна оборона, пише Bloomberg.

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«Подорож на поромі сюди була бурхливою і, можливо, також є ознакою того, наскільки бурхливими є наші часи», — сказала вона журналістам перед зустріччю зі своїми колегами з G-7.

Україна намагається протистояти військовому тиску з боку росії в умовах нестачі боєприпасів і пакету американської допомоги на суму 61 мільярд доларів, який застряг у Конгресі.

«Західні країни, Японія, Канада, США, Європа, повинні приймати швидкі рішення, щоб більше підтримувати Україну, тому що ми не можемо дозволити собі перемогу путіна, — заявив глава зовнішньополітичного відомства Європейського Союзу Жозеп Боррель на саміті G-7. — Необхідно прийняти конкретні рішення, щоб надати Україні більше засобів протиповітряної оборони».

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Позитивним знаком є те, що канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що лідери ЄС планують надіслати Україні сім додаткових систем протиповітряної оборони Patriot у зв'язку з ескалацією ракетних ударів і ударів безпілотників з боку росії.

Міністри G-7 домовляться про збільшення поставок військового обладнання до Києва і підтвердять свою «непохитну рішучість» підтримувати Україну в її захисті, йдеться в проєкті заяви за підсумками зустрічі, що потрапив до агентства Bloomberg.

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«Ми висловлюємо нашу рішучість, зокрема, посилити можливості протиповітряної оборони України, оскільки це найкращий спосіб врятувати життя і захистити критично важливу інфраструктуру», — йдеться в проєкті заяви, який ще може змінитися.

В іншій частині Європи, на зустрічі лідерів ЄС у Брюсселі, дехто висловлював нетерпіння з приводу того, що, на їхню думку, збільшується прірва між риторикою і діями.

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«Якби всі слова, сказані за останні роки тут, у Брюсселі, про спільну оборону, можна було б перетворити на кулі і ракетні установки, — написав прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск у соціальній мережі X, — Європа стала б найсильнішою державою в світі».

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна не зможе захистити себе, якщо члени альянсу не активізують свої зусилля.

«Ми не можемо продовжувати перебувати в ситуації, коли росія випереджає Україну так, як вона це робить зараз, — сказав Столтенберг журналістам. — Росіяни стріляють і стріляють, а українці мають обмежені ресурси, щоб стріляти у відповідь».

У листі, надісланому союзникам по НАТО цього тижня і оприлюдненому агентством Bloomberg, Бербок і міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявили, що нещодавні російські атаки на життєво важливу енергетичну інфраструктуру призвели до більших руйнувань, ніж взимку 2022 року.

Це ж питання обговорювалося і на зустрічі в Брюсселі, де настрої були не менш похмурими.

«Ситуація дуже, дуже серйозна, і ми повинні відправити їм те, що вони просять, а саме боєприпаси і засоби протиповітряної оборони, — заявила прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас журналістам на саміті. — Ми просто не можемо допустити, щоб Україна програла війну або щоб вся ситуація з безпекою в Європі опинилася у великій небезпеці».

Раніше «ФАКТИ» писали, що очільник ГУР Кирило Буданов вважає, що росія розпочне великий наступ у червні для захоплення всієї території Донеччини та Луганщини.

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