«Це міф»: українцям розповіли, як довго потрібно зберігати паперові платіжки за електрику

Не виключено, що невдовзі українцям платіжки за комунальні послуги будуть надходити лише в електронному варіанті.

Те, що паперові документи потрібно зберігати протягом трьох років, у компанії YASNO назвали «міфом», відзначивши, що платникам достатньо електронної квитанції про оплату за електроенергію, яку завжди можна переглянути у своєму особистому кабінеті та завантажити, якщо людині важливо мати копії платіжок.

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«У будь-якому разі, без паперів зручніше. А ще екологічніше — ви зберігаєте дерева. Онлайн-квитанція про оплату має ту саму силу, як і друкована, тому покладіться на діджитал», — зазначили в компанії.

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Про суми, які потрібно заплатити за надану послугу, можна дізнатися також в онлайн-сервісах:

▪ мобільний застосунок bit.ly/yasno-app ;

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▪ чатбот у вайбері bit.ly/yasno_viber ;

▪ телеграмі bit.ly/yasno_tg ;

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▪ індивідуальний кабінет:

- для Києва bit.ly/3r70haC ;

- для Донецької області bit.ly/3pjiFwE ;

- для Дніпропетровської області bit.ly/3PBxKEd .

Втім, засновник і голова правління Союзу споживачів комунальних послуг Олег Попенко попереджає, що у відмові від паперових платіжок є й «підводні камені». Він назвав три головні проблеми, які можуть виникнути у споживачів послуг.

Фото зі сторінки YASNO

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