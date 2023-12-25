Чому споживачеві не приходить паперова платіжка за газ: у «Нафтогазі» назвали три причини

Українці віднедавна можуть отримувати платіжки за газ від «Нафтогазу» в терміналах «Ощадбанку». В газопостачальній компанії розповіли, чому паперові рахунки за газ можуть не надходити поштою.

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Паперові платіжки за спожитий газ надходять споживачам щомісяця після 20 числа. За їх доставку відповідає оператор поштового зв'язку «Укрпошта». У деяких випадках клієнти скаржаться, що зовсім перестали отримувати рахунки.

В «Нафтогазі» пояснили, що паперові платіжки не надходитимуть у трьох випадках:

• клієнт має переплату за газ;

• клієнт сплатив до 12 числа;

• клієнт відмовився від паперового рахунку.

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Споживачам нагадали, що в особистому кабінеті можуть самостійно вибрати тип рахунку, який хочуть отримувати.

Наприклад, можна не чекати листоноші з паперовою платіжкою, а отримувати її на електронну пошту.

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«Також Ви можете зареєструватися в особистому кабінеті і в налаштуваннях змінити тип рахунку, щоб він надходив або в особистий кабінет, або на електронну пошту для вашої зручності», — повідомили в компанії.

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Раніше «ФАКТИ» писали, як отримати паперові квитанції про оплату для оформлення субсидії, а також про те, за що платитимуть українці у новій платіжці за газ.

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