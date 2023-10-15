«Небезпечні нюанси для споживачів»: чому експерти не радять повністю відмовлятися від паперових платіжок за комуналку

У липні мешканці столиці отримали змогу відмовитися від отримання паперових рахунків за комунальні послуги (на користь рахунків в електронному форматі). Як повідомили тоді у Київській міській адміністрації, рішення ухвалили «через численні звернення споживачів». Проте, як виявилося, у такій реформі є й свої «підводні камені». Про них розповів засновник і голова правління Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

На його думку, відмова від паперових квитанцій в існуючому форматі містить небезпечні приховані нюанси для самих споживачів.

1. При виникненні непорозумінь, чи непрозорих нарахувань, саме паперові рахунки фактури є основними доказами порушення прав споживача при судових спорах по захисту прав споживачів комунальних послуг. Наприклад у рахунку за послуги центрального опалення міститься детальна інформація про отриману послугу, заборгованості, перерахунки, нарахування, терміни і періоди надання цієї послуги та ще деякі показники за допомогою яких можна зрозуміти — за що саме, та як нараховані гроші.

2. Без паперових рахунків, де відображені всі цифри, буде значно важче довести свою правоту (що вам несправедливо нарахували платіжки) як в досудових спорах, скаргах, листуваннях, так і в судах. Адже якщо порівняти електронний рахунок фактуру (на які пропонує перейти КМДА) та паперовий, то можна зрозуміти, що електронний рахунок взагалі не містить ніякої детальної інформації та у випадку надання цього рахунку до суду, суддя не зможе об`єктивно побачити, звідки взялася сума нарахувань. В електронній квитанції не зазначено навіть спожитий обсяг послуги, а є лише сума до сплати за окремий період.

3. З повною відмовою від паперових рахунків не виключений сплеск шахрайських схем з боку монополістів надання послуг. Адже навіть за судовим запитом монополіст зможе надати суду будь-яку роздруківку на свій розсуд, з якої буде незрозуміло сутність вашої претензій.

Тож експерти Спілки радять не поспішати відмовлятись від діючих паперових рахунків за комунальні послуги, особливо, за водопостачання і опалення принаймні до тих пір, доки КМДА не розробить принципово іншу електронну систему оплати за комунальні послуги, де будуть детально зазначені всі показники, всі об’єми і всі дані по нарахуванням сум за комунальні послуги.

Нагадаємо також про існування субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, які навіть під час війни фінансуються бюджетом у повному обсязі.

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