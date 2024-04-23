Урожай не виправдав надії: шість головних помилок при посіві редису

Якщо дотримуватися «п'яти золотих правил», можна отримати гарний врожай редису, який вже у травні-червні забезпечить городників інгредієтом для вітамінних салатів.

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Втім, щоб рослини розвивалися добре, варто пам'ятати про деякі моменти, яки можуть ускладнити вирощування редису. Адже у разі помилок у поводженні з цією культурою, редис може стати гірким, бути маленьким та жорстким. Про найчастіші помилки, які роблять городники при вирощуванні редису, розповідає news.blog.net.ua.

Помилки при ранній посадці редису

Рання посадка при температурі близько +5+7°C може призвести до повільного проростання або навіть повного відсутності сходів. Рослини, що з’являються в таких умовах, часто бувають слабкими та погано розвиненими, оскільки холодний ґрунт не сприяє ефективному засвоєнню поживних речовин. Щоб уникнути цих проблем, рекомендується висаджувати редис у теплиці або використовувати плівку для нічного укриття посівів, що допоможе зберегти тепло та забезпечити кращі умови для зростання.

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Вплив затінення на ріст редису

Для нормального розвитку редису необхідне достатнє сонячне світло. У затінених місцях бадилля редису буде витягуватися, а коренеплоди формуватимуться неправильно, що призведе до утворення дрібних та некрасивих плодів. Тому важливо забезпечити редису достатньо світла, вибираючи для посадки добре освітлені ділянки.

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Вибір ґрунту для посадки редису

Редис погано росте в важкому глинистому ґрунті, де відсутній необхідний доступ повітря, що сповільнює розвиток коренеплодів та сприяє зростанню лише надземної частини. Також не підходить кислий ґрунт. Найкращим варіантом для редису є легкий ґрунт з нейтральним рівнем pH, який сприятиме правильному формуванню коренеплодів.

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Вплив органічних добрив на редис

Надмірне внесення органічних добрив безпосередньо перед посадкою редису може призвести до набору зеленої маси за рахунок формування коренеплодів. Редис, посіяний у такий ґрунт, може вирости пухким, м’яким та без смаку. Тому рекомендується вносити органіку під редис восени, а не весною.

Полив та вологість ґрунту для редису

Редис вимагає регулярного та достатнього поливу, оскільки при нестачі вологи він може вирости дрібним та подовженим. Важливо забезпечити редис регулярним поливом, особливо коли верхній шар ґрунту починає пересихати. Для тих, хто не може часто відвідувати дачу, корисною може бути система крапельного поливу або мульчування, що допоможе підтримувати оптимальний рівень вологи. Нерегулярний полив може призвести до тріщин у коренеплодах. Поливати редис рекомендується ввечері теплою водою для підтримки тепла ґрунту.

Густота посіву редису

Ідеальна відстань між насінинами становить 3−5 см. Якщо посіяти редис занадто густо, він виросте дрібним, оскільки рослинам буде не вистачати поживних речовин та вологи. Тому рекомендується спочатку посіяти насіння щільніше, а потім прорідити, щоб забезпечити кожній рослині достатньо місця для розвитку.

Глибина посіву редису

Посів насіння занадто глибоко може призвести до того, що воно довго не сходитиме або зовсім не зійде. Крім того, редис може вирости волокнистим та неправильної форми. Оптимальна глибина посіву становить приблизно 1 см, що забезпечить швидкі сходи та правильне формування коренеплодів.

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Фото Pixabay

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