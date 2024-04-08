Зробіть так при посадці редиски, і урожай збільшиться у 2 рази

Редиска — це невелика, але смачна і поживна рослина, яку можна вирощувати навіть на невеликих грядках і в контейнерах. Однак для того, щоб отримати багатий урожай, важливо підібрати правильні компаньйони для культури, пише Ukr.Media.

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На одній грядці з редискою відмінно виглядатимуть такі рослини, як морква і цибуля. Також можна посадити зелень, таку як петрушка, кріп, базилік або цибуля-порей. Вони не тільки підійдуть за смаковими якостями, а й доповнюватимуть одна одну в поживних властивостях. Ароматні трави також можуть привабити корисних комах, таких як бджоли та джмелі, що допоможе поліпшити запилення рослин.

Однак варто уникати посадки редиски поруч з капустою і чорнобривцями, оскільки ці культури можуть конкурувати за поживні речовини й простір на грядці.

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Важливо пам'ятати, що редиска любить сонячні місця і помірний полив. Земля має бути добре удобрена і розпушена перед посадкою. За умови правильного догляду та підбору компаньйонів для редиски ви зможете отримати багатий урожай і насолоджуватися свіжими та соковитими коренеплодами на вашому столі.

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Також нагадаємо про важливі правила обробітку картоплі перед її посадкою у відкритий грунт.

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