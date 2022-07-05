Якщо редиска на грядці захворіла: що обов'язково потрібно зробити городнику

Для того, щоб врожай овочів та фруктів на дачних ділянках був багатим, існують певні правила вирощування різних культур. Але потрібно не тільки знати, як посадити, поливати та підгодовувати рослини, а ще й як боротися зі шкідниками.

Автори сайту «Моя дача» докладно розповіли про хвороби всім відомої редиски та її лікування.

Редиска буває заражена чорною ніжкою. У сходів частина кореневої шийки чорніє та засихає. У коренеплоду розм'якшується тканина, поверхня його місцями покривається білуватою грибницею. Уражена тканина на зрізі темніша, ніж здорова. Викликають захворювання ґрунтові гриби.

Сприяють цьому підвищена кислотність ґрунту, різкі перепади вологості ґрунту, загущення посівів та надлишкові поливи.

Автори рекомендують поливати редиску за потребою, проріджувати її, не садити посадки густо, провести вапнування ґрунту.

Хибна борошниста роса проявляється у вигляді жовтих розпливчастих плям на верхній стороні сім'ядольного та справжнього листя. У місцях плям нижня сторона листа покривається слабким розсіяним білуватим нальотом, який пізніше набуває сірого відтінку.

Можуть уражатися і коренеплоди — вони розтріскуються та покриваються темними плямами. Збудник захворювання гриб. Він перезимовує в опалому листі, передається з насінням.

Щоб вчасно відреагувати та зберегти врожай, потрібно обприскувати редиску.

На думку фахівців, головне за таких хвороб — не допустити їхнього виникнення. Густі посіви треба своєчасно прорідити. У ґрунт перед посівом насіння бажано внести свіжогашене вапно з розрахунку 1−1,5 кг на квадратний метр.

Крім того, не можна редиску, та й інші культури, вирощувати на одному місці понад два-три роки. Зокрема, редис потрібно чергувати з томатами, буряком, морквою тощо.

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