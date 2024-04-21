Коли і як правильно сіяти редиску: п’ять золотих правил городника

Квітень вважається найкращим періодом для посіву популярної овочевої культури — редиски, оскільки при подовженні світлового дня дуже висока ймовірність стрілкування. Від появи перших сходів редиски до збору повноцінного врожаю зазвичай проходить від 25 до 40 днів (все залежить від сорту та умов вирощування).

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Про деякі правила вирощування редису розповіли у Telegram-каналі «Дача. Сад та город».

1. Для посіву використовуйте тільки велике насіння. З дрібного швидко утворюється квітконос.

2. Ряди сійте через 10−12 см, дотримуючись відстані між рослинами 4−5 см. Ідеальна глибина закладення насіння — 1,5−2 см.

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3. Редиску можна висівати на грядки, де пізніше будуть рости огірки, вони ж будуть і найкращими попередниками для редису (також до цього переліку входять пасльонові і боби).

4. Важливо дотримуватися правил сусідства — на одній грядці з редискою посійте шпинат, який захистить овоч від пошкодження коренеплодів.

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5. Також ідеальними для редиски сусідами будуть часникові та цибульні грядки. Їхній запах відлякує хрестоквіткову блішку.

А раніше «ФАКТИ» писали, що обов'язково потрібно зробити городнику, якщо на грядках з редискою є ознаки захворювання рослини.

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