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Україна

Закон про мобілізацію офіційно опубліковано: коли він набуде чинності

10:44 17 квітня 2024
Військові

Законопроект № 10449 про мобілізацію, який напередодні підписав президент України Володимир Зеленський, опубліковано у «Голосі України». Згідно із законом, документ набуде чинності через місяць після його публікації у пресі.

Відповідно до нового закону, всі військовозобов'язані протягом двох місяців повинні оновити свої дані у ТЦК та СП. Призовний вік знижений з 27 до 25 років, а замість строкової служби запроваджується військова підготовка.

Влітку має запрацювати електронний кабінет військовозобов'язаного, в якому можна буде дистанційно оновлювати дані військовозобов'язаних.

Також Кабмін протягом трьох місяців має розробити проекти законів, які регулюють питання демобілізації — це положення не увійшло до підписаного мобілізаційного закону.

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Докладніше про те, що зміниться після набрання чинності документом, читайте на нашому сайті.

Нагадаємо, що у парламенті пройшов перше читання проект закону про мобілізацію засуджених.

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Ілюстративне фото зі сторінки Генштабу ЗСУ

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