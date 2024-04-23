Не відкладайте прання на потім: чим можна замінити пральний порошок, який скінчився

Кошик для брудної білизни вже переповнений, а ви не маєте можливості купити пральний порошок? Хоча ви вже готові змиритися з тим, що доведеться відкласти все на завтра, у вас є й інші варіанти. Усе, що вам потрібно зробити, — це оглянути ванну кімнату або кухню в пошуках хорошого замінника прального порошку. Декілька речей у вашому домі можуть замінити пральний порошок, пише lovetoknow.com.

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Так, якщо хочете випрати сильно забруднений одяг, зверніть увагу на оцет і харчову соду. Покладіть пів склянки соди для циклу прання. Після завершення циклу полоскання додайте пів склянки оцту. Він діє як пом'якшувач тканини. Якщо у вас закінчився оцет, лимонний сік у поєднанні з харчовою содою так само добре відпирає білу й кольорову білизну. Під час полоскання замість оцту додайте приблизно пів склянки лимонного соку.

Якщо ви у скрутному становищі, використовуйте засіб для миття посуду для кольорового одягу, який не потребує особливого догляду. Пам'ятайте, що достатньо лише нанести трохи засобу. Щоб уникнути появи зайвої піни, налийте невелику порцію засобу. Навіть не повний ковпачок. Ви можете додати пів склянки оцту під час циклу полоскання, щоб переконатися, що потужний засіб для виведення плям добре виполіскується. Але якщо ви витягнете одяг і побачите, що на ньому залишилися плями від піни, то можете скористатися оцтом, щоб видалити їх.

Крім засобу для миття посуду, можна використовувати невелику кількість шампуню для прання кольорового одягу. Але шампунь має властивість утворювати багато піни, яка може бути небезпечною для пральної машини. Ваш одяг стане чистим, але під час циклу полоскання весь шампунь не видалиться. А ви ж не хочете, щоб піна стікала на підлогу. Тому почніть з невеликої порції шампуню, її можна налити у кришечку пляшки.

Хочете зробити білу білизну яскравою і без плям? Тоді візьміть перекис водню. Але знадобиться ціла склянка для звичайного завантаження машини. Запустіть цикл прання, як зазвичай.

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Раніше «ФАКТИ» розповідали, як очистити пралку простим способом без лимонної кислоти та оцту.

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