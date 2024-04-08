Тюль стане білішим за фату нареченої: як випрати найбруднішу фіранку простим та економним способом (відео)

Весіннє тепло змушує господинь перебирати та приводити до ладу речі, які довгий час не використовувались, або, навпаки, були в дуже активному користуванні і встигли просочитися пилом та брудом.

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Такі, до прикладу, як тюлеві фіранки на кухні, особливо, якщо вони висіли протягом зими біля кухонної плити.

Один зі способів позбутися бруду, плям та жовтизни — використання щавлевої кислоти та господарського мила. Цей спосіб аналогічний використанню марганцівки, при цьому на тканині з'являється приємний перламутровий ефект та діамантовий блиск.

Щавлеву кислоту можна придбати в будь-якому господарському магазині і для очистки її потрібно дуже мало. До того ж ця кислота відмінно вибілює сантехніку та тканини, не має запаху та ефективно усуває різні види плям.

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Для початку налийте в таз гарячу воду, додайте 3−4 столові ложки рідкого господарського мила і 1 мірну ложку щавлевої кислоти. Перемішайте розчин та опустіть тюль у нього на 10 хвилин. Після цього випрати тканину при 40 градусах без миючих засобів і висушити.

Додавання господарського мила до розчину допоможе уникнути запечатування бруду в тканину, оскільки мило активно виводить забруднення. Брудні місця на тюлі почнуть біліти відразу після занурення у розчин. Важливо не перетримувати тканину в кислоті та використовувати цей спосіб для стійких жовтих забруднень або освіження білизни.

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Щавлева кислота безпечна і належить до неагресивної хімії. Результат прання з її використанням порадує вас — ваша фіранка стане білою, чистою і без плям, як фата нареченої. Цей спосіб не лише ефективний, а й бюджетний.

Якщо ваша фіранка схильна до сажі і кіптяви, рекомендується збільшити час контактування з розчином для кращого ефекту відбілювання.

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Автор цього способу — експертка з прибирання Марина Жукова. Вона записала відео, в якому замість щавлевої кислоти пропонує перекис водню та нашатирний спирт.

Тому кожна господиня може сама вирішувати, який спосіб їй більше підходить.

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