Лимонна кислота та оцет не знадобляться: як очистити пралку простим способом (відео)

Оцет та лимонна кислота — майже універсальні матеріали, які можна ефективно приміняти як для пом'якшення білизни під час прання, так і для очистки самої пралки.

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В той же час деякі господині не здатні довіряти лимонній кислоті — все-таки хімія. До того ж існують прості методи, як ефективно почистити машину без застосування оцту та лимонної кислоти, пише популярне видання.

Більш того: це рішення буде ідеальним для власників посудомийних машин, які регулярно доглядають за своїми апаратами.

Так, саме засоби для чищення посудомийних машин, такі як спеціальні таблетки або рідини, можуть успішно бути використані для очищення пральних машин.

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Для цього достатньо покласти одну-дві таблетки в барабан пральної машини і вибрати режим з високою температурою води та подвійним полосканням.

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Але при цьому є одне важливе застереження: рекомендується відмовитись від віджиму під час цього циклу. Такий метод допоможе ефективно очистити пральну машину, видаливши жир, вапняний наліт та інші залишки, що збиралися у машині.

Раніше «ФАКТИ» писали про ще один ефективний спосіб очистки пральної машини. В ньому задіяні всього лише дві речі: лимон і трохи зубної пасти. Потрібно розрізати лимон навпіл, прибрати з нього всі кісточки і намазати кожну половинку зубною пастою. А після цього кинути цитрус з пастою в барабан пральної машинки та увімкнути режим швидкого прання.

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