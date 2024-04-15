Чи варто прати рушники в гарячій воді: ви будете шоковані

Враховуючи, що більшість людей користуються рушниками щодня, дуже важливо, щоб вони були чистими та гігієнічними. Рушники можуть вбирати піт та інші жири тіла, що може призвести до розмноження бактерій, якщо їх не ретельно очищати. Регулярно перучи рушники, ви не лише зберігаєте їх свіжими та чистими, але й запобігаєте накопиченню будь-яких забруднень, які з часом можуть зменшити їхню м'якість. Високоякісні рушники повинні служити 1−2 роки, залежно від використання та належного догляду, пише Southern Living.

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Кажуть, що прання рушників у гарячій воді допоможе вбити всі бактерії та мікроби, які накопичилися на рушниках, але вона насправді не є корисною, оскільки з часом вона пошкоджує волокна. Варто прати рушники в холодній воді — вона вбиває стільки ж бактерій, скільки й гаряча вода.

Якщо ж ви вирішили прати рушники в гарячій воді, то бавовна, мабуть, єдиний тип тканини, який може витримати високі температури. Якщо ваші рушники виготовлені з будь-якої тканини, окрім бавовни, уникайте гарячої води за будь-яку ціну. Ви можете зменшити рушники або призвести до того, що вони втратять форму.

Замість того, щоб прати рушники в окропі, варто використовувати менше миючого засобу але додавати кисневий відбілювач. Цей метод безпечний для кольору і не пошкоджує тканину. Можна додати оцту та харчової соди. Оцет допомагає розщеплювати забруднення, а харчова сода нейтралізує неприємний запах.

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Як часто прати рушники, щоб підтримувати їхню чистоту — питання на мільйон доларів, і відповідь на нього не така вже й проста. Якщо ви повісите рушники і дасте їм висохнути, ви можете використовувати їх три-чотири рази, але якщо вони не можуть висохнути або лежать на підлозі, достатньо одного використання.

Одна з найважливіших практик при пранні рушників — не пересушити їх. Після того, як рушник висохне, його потрібно вийняти з сушарки, оскільки тривале нагрівання зношує краї. Також уникайте пом'якшувачів для білизни, оскільки їхнє покриття зменшує поглинання рушників.

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Раніше «ФАКТИ» писали про те, які речі можна прати порошком, а які краще відмити гелем.

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