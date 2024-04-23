Нацгвардійцю, який влаштував бійню на «Південмаші», дали довічний термін
Довічне позбавлення волі отримав нацгвардієць Артем Рябчук, який розстріляв своїх співслужбовців на заводі «Південмаш» у Дніпрі. Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.
«За публічного обвинувачення прокурорів Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ухвалено вирок солдату-строковику Нацгвардії України. Суд визнав його винним у порушенні статутних правил взаємовідносин, вбивстві та замаху на вбивство двох і більше осіб, викраденні зброї, дезертирстві, а також порушенні статутних правил вартової служби та незаконному поводженні зі зброєю. Нацгвардійцю призначено покарання — довічне позбавлення волі», — йдеться у повідомленні.
Прокурори у суді довели, що 27 січня 2022 року військовослужбовець був включений до складу варти, що охороняла територію державного підприємства «Виробниче об’єднання Південний машинобудівний завод імені О. М. Макарова» у Дніпрі.
«Уночі він викрав зброю із зброярні та відкрив вогонь. Внаслідок стрілянини загинули четверо його співслужбовців та працівниця підприємства. Ще п’ятеро нацгвардійців отримали поранення різного ступеню тяжкості. Після скоєного стрілок втік з місця несення служби, з собою забрав зброю. Невдовзі його затримали працівники правоохоронних органів. У суді засуджений свою провину визнав повністю. На вирок суду він очікував під вартою», — повідомили в Офісі Генерального прокурора.
Як писали «ФАКТИ», раніше Артем Рябчук відмовився від показань, які він давав слідчим. Також він розповів, що передувало трагедії.196
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