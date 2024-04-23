Він був надзвичайно сильним: під Бахмутом в бою загинув воїн із Кіровоградщини

На Донеччині загинув старший солдат Ігор Мельничук з Гайворона. Про це йдеться в дописі на офіційній сторінці міської ради у Facebook. Бійцю навіки 54 роки.

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«Ігор працював на Гайворонському тепловозоремонтному заводі на посаді токаря. Його життя було наповнене трудовими здобутками та відданістю рідній землі. З 1989 по 1991 роки проходив службу в армії. У різні роки він працював сторожем, охоронцем на підприємствах та будівельником у місті».

З початком повномасштабного вторгнення Ігор Мельничук без вагань став на захист рідної землі. З 11 березня 2022 року ніс службу в складі 56 окремої мотопіхотної бригади в гарячих точках Донецької та Запорізької областей. За свою мужність та відданість був відзначений почесним нагрудним знаком «Ветеран війни» та «Золотий хрест», а також медаллю «За оборону рідної держави».

«Але найбільша нагорода для нього була в його серці — любов до рідних, до своєї родини. Він був надзвичайно сильним і люблячим сином, чоловіком, батьком, дідусем… Його неперевершений дух, його безмежна любов до дітей назавжди залишаться у серцях тих, кого він залишив».

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Старший механік-водій відділення інженерних загороджень військової частини А0989 загинув 14 квітня в районі населеного пункту Богданівка, Бахмутського району.

«Загинув героїчно, захищаючи Україну, за наші з вами мир, свободу і безпеку. На жаль, словами важко загоїти у серці болючу рану втрати».

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Раніше «ФАКТИ» писали про загибель під Запоріжжям захисника з Вінниччини.

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