Воював під Покровськом: на війні загинув батько п’яти дітей з Рівненщини

Україна простилася ще з одним захисником. Чуйний, справедливий, добрий та щирий — саме таким у серцях рідних та близьких навічно залишиться Сергій Гавула. Воїн поклав за свою державу, за її мирне майбутнє найцінніше, що мав — власне життя, йдеться у дописі його земляків з Гощанської селищної ради Рівненської області. Бійцю навіки 47 років.

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«Сергій у віці 22 роки переїхав у село Воскодави, де жила сестра Людмила. Тут чоловік зустрів свою другу половинку Тетяну, став батьком для трьох її дітей. Згодом у пари народилося ще двоє дітей. Працьовитий, чесний та відповідальний», — так характеризують Сергія Володимировича колеги, з якими із 2005 року працював у ТОВ «СГП ім. Воловікова.

У січні 2024 року Сергій Гавула був мобілізований до лав Збройних Сил України. Був навідником першого мінометного батальйону 115-ї окремої механізованої бригади.

Загинув 9 квітня від несумісних з життям поранень в районі села Новокалинове Покровського району Донецької області.

На колінах, «живим коридором», обабіч дороги з квітами, державною символікою та сльозами на обличчі, тіло загиблого воїна проводжали односельці. Поховали Сергія в рідному селі з усіма почестями під залпи почесної варти та Державний гімн у виконанні військового оркестру.

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Раніше «ФАКТИ» розповідали подробиці загибелі в Києві підполковника ЗСУ Олексія Коваленка, який врятував побратимів, а сам отримав смертельні поранення в бою з ДРГ.

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