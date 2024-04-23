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Суспільство та люди

Опинилися під завалом разом із дитиною: фахівці пояснили, що слід робити

20:34 26 квітня 2024
Під завалами після обстрілу

Через російські обстріли продовжують гинути цивільні українці й збільшується кількість тих, хто отримав поранення. У ситуацію, коли ви опинилися під завалами, та ще й з дитиною, може потрапити кожен, на жаль. Як поводитися у такій ситуації, розповіли спеціалісти Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні та ДСНС, повідомляє Мінреінтеграції.

«В першу чергу переконайтеся, що дитина не поранена, і допоможіть їй заспокоїтися. Обійміть чи візьміть за руку. Попросіть малечу дихати разом із вами глибоко й повільно. Якщо у вас немає води, треба попросити дитину затримувати в роті слину та робити рухи, неначе вона її жує й ковтає. Це також допоможе заспокоїтися».

Якщо дитина перебуває під завалом сама, то покличте її, щоб зрозуміти, чи вона у свідомості.

«Запитайте про її самопочуття: чи їй не боляче, чи може вона поворушити руками й ногами тощо. Постійно підтримуйте з нею зв’язок: розповідайте різні історії та пригадуйте спільні радісні моменти. Запевніть, що допомога обов’язково прийде».

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Раніше психологиня розповіла, як заспокоїти дитину під час повітряної тривоги.

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