Вибухи за вікном: психологиня розповіла, як заспокоїти дитину під час повітряної тривоги

У той час, коли звучить повітряна тривога чи за вікном лунають вибухи, як це було ранком 2 січня під час ракетної атаки, дорослим необхідно підтримати дітей та допомогти їм впоратися зі страхом.

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В МОЗ поділилися порадами дитячої й сімейної психологині Світлани Ройз.

Вона радить дорослим діяти за таким алгоритмом:

Нормалізація

Дорослий фіксує і пояснює ситуацію: «Я бачу, що ти боїшся. Цей звук справді лякає, але він означає, що наші ЗСУ зафіксували загрозу і зараз її знешкоджують. Про нашу безпеку дбають — тож і нам треба подбати про себе і йти в укриття».

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Підтримка

Дорослий сигналізує дитині про підтримку й пропонує дію: «Я з тобою і буду з тобою весь час. Хочеш, я візьму тебе на руки, а ти візьмеш свою іграшку (воду, домашнього улюбленця)?»

Завершення

Дорослий акцентує, що загроза минула, і відзначає силу дитини: «Все минулося. Ми в безпеці. Спасибі, ти був (була) таким сміливим, міцним. Ми чули так багато гучних звуків (їх можна назвати), але ми впорались».

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Далі «будується» місток до наступних дій: запитуємо дитину, що будемо робити, коли вийдемо з укриття.

Раніше дитяча та сімейна психологиня Катерина Середюк дала поради щодо адаптації дітей за кордоном.

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Фото Pixabay

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