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Активоване вугілля проти запаху з раковини: напрочуд ефективний лайфхак для домогосподарок

19:43 23 квітня 2024
Запах із раковини

Тема неприємного запаху, який поширюється всією квартирою і бере свій початок у встановленій на кухні раковині, вельми актуальна для багатьох господинь. Подібна неприємність може переслідувати домогосподарок навіть у тому разі, якщо вони ретельно доглядають за кухонною раковиною, пише Arguments.

Але не варто засмучуватись. Впоратися зі смородом зі зливного отвору допоможе простий спосіб з використанням активованого вугілля.

Щоразу, коли ви йдете з квартири або лягаєте спати, покладіть у раковину кілька таблеток чорного кольору. Потім прямо на них нанесіть кілька крапель ефірної олії і таку ж кількість води. Таблетки швидко перетворюються на кашкоподібну масу, яку потім варто перемістити в зливний отвір.

Там ця маса з активованого вугілля вбирає неприємні запахи та наповнює простір ароматом використаної ефірної олії. Таким способом ви легко вирішите проблему неприємного запаху.

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Раніше «ФАКТИ» писали, як позбутися волосся у зливі раковини, а також розповіли, навіщо досвідчені господарки змішують зубну пасту з пивом.

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