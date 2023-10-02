Відчистить раковину та позбавить запаху часнику: як «з розумом» використати кавову гущу

Гущу, яка залишається після кавування, не обов`язково одразу викидати у смітник. Її, зокрема, використовують у якості підкислювача грунту — кавову гущу люблять, наприклад, чорниця, рододендрон, троянди та помідори

Про інші лайфхаки пише useti.org.ua, зазначаючи, що гущу також можна використовувати для видалення запахів з рук після того, як ви чистили часник або цибулю. Для цього треба гущею натерти руки і ретельно їх помити.

Та взагалі спита кава нейтралізує сторонні запахи — її можна розміщувати у невеликій мисці в холодильнику або поруч із відром для сміття. А висушену гущу можна покласти у шкарпетку та використовувати у якості освіжувача повітря, наприклад, у шафі.

Є у неї й абразивні властивості, тому цей засіб можна використовувати для очищення забруднених поверхонь: посуду, грилю чи раковини.

Знайдеться кавовій гущині застосування й в кулінарії. Наприклад, як інгредієнта у маринадах. Завдяки кислотам вона дозволить пом`якшити м`ясо. Гущу можна повторно заварити, остудити, нанести на м’ясо і залишити маринуватися на кілька годин. Або змішати з сухими панірувальними сухарями і використовувати для обмазування м’яса.

Досвідчені огородники також радять застосовувати висушену гущу, в якій є калій, фосфор, кальцій та азот, а також антиоксиданти, для підживлення малини. Краще за все підійде гуща зі звичайної фільтр-кави.

Фото Pixabay

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