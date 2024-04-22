Як позбутися волосся у зливі раковини: кілька простих і один незвичний спосіб

Будь-яка господарка стикається із засміченням раковини не лише залишками продуктів, а й волоссям, які забивають зливи. Для того, аби позбутися цієї проблеми, можна розібрати сифон, або скористатися розчином. Наприклад, з содою. До речі, соду дуже часто використовують для очищення, у тому числі й посуду.

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Є кілька лайфхаків, про які пише Ukr.Media.

Отже, якщо з'єднати соду з водою, то вийде прекрасний засіб для розчинення волосся. Потрібно лише залити його в раковину і залишити на 20 хвилин. Через зазначений час раковина промивається гарячою водою.

Другий засіб — оцет + вода. Їх потрібно змішати з гарячою водою в однакових кількостях, а потім налити в раковину. Через 20 хвилин волосся розчиниться, а вода стікатиме швидше.

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Звичайно, є магазинні засоби для очищення, але це зазвичай дорожчий варіант.

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Ще одним засобом прочищення зливів може стати використання спеціального девайсу з Китаю, який працює за принципом «пружинного захвату».

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При нажимі він стає значно довшим і може глибоко зайти в злив раковини чи ванної, заціпити там волосся та витягти назовні.

Фото з відкритих джерел

Тобто, розбирати сифон главі сімейства не доведеться. Також можна буде обійтись без виклику сантехніка. Серед незручностей називають довгий термін очікування прибуття товару. Але, звичайно, один раз можна почекати, щоб потім діставати засмічення швидко та без клопоту.

Про те, як очистити унітаз за допомогою кондіціонера для білизни, читайте на нашому сайті.

Фото з відкритих джерел

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