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Клуб споживачів

Змішайте зубну пасту з пивом, і результат вас точно здивує (відео)

18:50 14 квітня 2024
Зубна паста

На відміну від деяких чоловіків господині порівняно рідко вживають пиво чи інші хмільні напої. В той же час вони із задоволенням використовують їх при приготуванні страв і для… прибирання в оселі.

Про два способи вживання пива для прибирання розповіла авторка ідеї очистки каналізації за допомогою коли.

«Пиво не рекомендую пити. Але воно повинно бути міцним — чим вище „градус“, тим якісніший ефект», — каже жінка. З пива та зубної пасти вона пропонує приготувати чистячий засіб, який можна чудово приміняти у ванній кімнаті.

Хмільного напою треба взяти 100 мл (краще поставити склянку з ним у мисочку з високими бортами, щоб попередити витік піни), далі — поступово додати туди 2 чайні ложки солі, добре перемішати і прибрати зайву піну. Після цього до пивного розчину додайте приблизно 1 чайну ложку зубної пасти. Добре перемішайте і залийте в пульверизатор.

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Використовуйте таку рідину для видалення іржі та вапна на раковині та кранах. Для цього розподіліть її губкою і залиште на поверхні на 10 хвилин.

Ефект буде помітний одразу, оскільки пивні дріжжі знищать спори бактерій, а речовини з пасти — забезпечать сантехніці сліпучий блиск. До речі, цей же засіб можна використовувати також для видалення плям з унітазу.

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Нагадаємо також, як приготувати зі шкірок від цитрусових настоянку, що ідеально відмиє посуд, раковину і навіть вікна.

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