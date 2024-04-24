У Києві в одному з районів зникло світло: що відомо
У Святошинському районі Києва у середу, 24 квітня, частково зникло електропостачання. Причина цього — аварія.
Про це повідомили в компанії ДТЕК.
«Святошинський район столиці: частина домівок тимчасово без світла. Енергетики ліквідовують наслідки аварії», — йдеться в повідомленні.
Як зазначають у компанії, в ці хвилини вже здійснюється переключення домівок за резервними джерелами живлення.
За попередніми прогнозами, відновлення енергопостачання очікується впродовж найближчих двох годин.
Також в ДТЕК додали, що без електрики залишилась частина Бучанського району Київської області.
Зазначимо, що в середині квітня повідомлялося, що в Києві можуть запровадити графіки відключення електроенергії, якщо російські війська продовжать завдавати ударів по об'єктах енергетики. При цьому, незважаючи на численні та масивні обстріли з енергетики України останнім часом, профільний міністр Герман Галущенко попередив, що блекауту в Україні не буде, хоча до використання світла варто ставитись економно. Нещодавно українців попросили економно використовувати світло три години на день — з 19:00 до 22:00, а в YASNO розповіли, які прилади найбільше споживають електроенергію.353
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