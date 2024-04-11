Наслідки атаки відчуємо узимку: чому Трипільську ТЕС не захистили від ракет

Трипільська ТЕС, яка до сьогоднішнього дня була найбільшим постачальником електроенергії у Київську, Черкаську та Житомирську області, зруйнована повністю. Це підтвердили в ПАТ «Центренерго», якому підпорядковується ТЕС та яке звітувало про 100% захищеність станції.

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«Масштаби руйнувань — жахливі. Грошима це не оцінити. Це для нас найбільший виклик за всю історію підприємства. Але я переконаний — ми з ним справимось», — зазначив голова наглядової ради ПАТ «Центренерго» Андрій Гота.

Як результат, ПАТ «Центренерго» втратила 100 відсотків генерації.

«22 березня 2024 року вщент було знищено Зміївську ТЕС, на Харківщині. А 25 липня 2022 війська рф окупували Вуглегірську ТЕС — Донеччина. На сьогодні, ПАТ „Центренерго“ втратила 100 відсотків генерації», — додали в компанії.

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На думку експертів, поки тепла погода, Київщина не відчує, що проблема існує. В разі необхідності, регіону буде надано аварійну допомогу і ресурси для цього є. Знову таки, завдяки теплій погоді. Наразі найбільш проблемними регіонами залишаються Харківщина та Одещина, пише ZN.UA.

А от що буде взимку — це велике питання. Чи встигнуть енергетики підготуватися? Є вірогідність, що дефіцит ресурсу взимку буде й на Київщині.

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Крім того, треба врахувати, що обстріли інфраструктури продовжуватимуться. І якщо після чергових масованих обстрілів випадуть ще якісь об’єкти генерації, то наслідки вже будуть і для Київщини. Тобто слід очікувати відключень електроенергії.

В ЗМІ нагадали «Центренерго» про звіти, що Трипільська ТЕС на 100 відсотків захищена від ударів. А виявилось, що захист був лише від дронів, не від ракет — це захист першого рівня, але точно не третього.

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Чому так розгорілося? Бо станція працювала на вугіллі. Палало все. Чому не спрацювала система тушіння — невідомо.

Співзасновник Фонду енергетичних стратегій Юрій Корольчук вважає, що поки зарано казати про повне знищення Трипільсткої ТЕС, пише «Інформатор».

«Я думаю, якщо не пошкоджено критично машинний зал і не розбито турбіни, які неможливо відновити за місяць, — то попередньо Трипільська ТЕС вийде на генерацію 700 мВт, це десь половина від потужності, яку вона генерувала раніше. По іншій половині буде питання: чи воно в робочому стані, чи треба проводити ремонт, щоб ввести у експлуатацію. Після попередніх прильотів по об'єкту ДТЕК, нагадаю, коли розібрали завали, виявилося, що потрібні нові трансформатори — а це півбіди, їх можна знайти і привезти до України», — пояснив він.

Як писали «ФАКТИ», протягом минулої ночі ворог запустив по Україні більше 80 повітряних цілей, у тому числій балістичні та аеробалістичні ракети.

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