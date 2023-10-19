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Події

Частина Києва залишилась без світла: коли чекати повернення електрики

14:54 19 жовтня 2023
Енергетик за роботою

У Дарницькому районі Києва 95 будинків залишились без електроенергії через аварію.

Про це повідомили в ДТЕК.

Також в компанії інформують, що спеціалісти вже виїхали на місце аварії.

Для того, щоб у людей з'явилось світло, їх перепідключать за резервною схемою до 15:00.

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Після цього розпочнеться ремонт основного обладнання, щоб забезпечити надійну схему електропостачання будинків.

Зазначимо, що наразі в Україні не планують вводити графіки відключень світла. Графіки, що з'явились у соцмережах — фейки та ІПСО Кремля. В Міненерго наголошували, що відключення світла можливі виключно у разі масованих ворожих обстрілів та, як наслідок, пошкоджень енергетичного обладнання.

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Крім того, нещодавно міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що у разі ударів російських окупантів по енергооб'єктах цього осінньо-зимового періоду в країні можливі відключення світла. Однак такі «блекаути» не будуть тривалими. Справедливості заради, чимало енергоекспертіа притримуються протилежної думки.

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