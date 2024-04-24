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Шоу-бізнес

Ексучасниці «Голосу країни» записали спільну пісню

13:05 24 квітня 2024
Одна з учасниць колаборації

Українські співачки ANKA, Stasya та дует NaYada, які також брали участь у нацвідборі на «Євробачення», вирішили об'єднати зусилля для запису спільної пісні.

В результаті їх зусиль світ побачила потужний фолк-трек під назвою «Карма».

«Й-ой
розносила карма
Мої-твої думки по кадрам
Лиш то не карма,
То тонеш ти
Так біжать роки
Що бачиш ти?» — говориться у пісні.

Також дівчата написали, що ідею їм підкинув продюсер Іван Клименко ще на зйомках пісенного шоу.

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«З першої репетиці на Батлах, Ваньок запропонував створити спільний трек і в цей ж вечір ми почали накидувати ідеї, хотіли зробити сильний поп фольк трек, який торкнеться ваших сердечок», — резюмували дівчата.

«А ви біжіть швиденько кайфувати- посилання шукай в сторіс», — звертаються артистки до шанувальниць.

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Нагадаємо також про нову легку пісню про кохання від полтавської групи «Фрістайл».

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