Ексучасниці «Голосу країни» записали спільну пісню
Українські співачки ANKA, Stasya та дует NaYada, які також брали участь у нацвідборі на «Євробачення», вирішили об'єднати зусилля для запису спільної пісні.
В результаті їх зусиль світ побачила потужний фолк-трек під назвою «Карма».
«Й-ой
розносила карма
Мої-твої думки по кадрам
Лиш то не карма,
То тонеш ти
Так біжать роки
Що бачиш ти?» — говориться у пісні.
Також дівчата написали, що ідею їм підкинув продюсер Іван Клименко ще на зйомках пісенного шоу.
«З першої репетиці на Батлах, Ваньок запропонував створити спільний трек і в цей ж вечір ми почали накидувати ідеї, хотіли зробити сильний поп фольк трек, який торкнеться ваших сердечок», — резюмували дівчата.
«А ви біжіть швиденько кайфувати- посилання шукай в сторіс», — звертаються артистки до шанувальниць.
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