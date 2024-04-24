Український гурт «Фрістайл» випустив нову композицію з Натою Нєдіною (відео)

Український гурт «Фрістайл» з Полтави продовжує радувати українців новими піснями, у яких є всі шанси згодом ставати хітами.

Автори нової пісні під назвою «Серце плаче» — член російського авторського товариства Анатолій Розанов та уродженець Оренбурга Сергій Кузнєцов. А виконує її колишня кримчанка Ната Нєдіна.

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Незважаючи на російські «регалії» авторів, гурт давно вже став українським і виконує пісні українською, а також успішно перекладає старі фрістайлівські хіти на зрозумілу слухачам мову.

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Гурт працює в стилі, який прийнято називати «українським кантрі» або «пісні на весілля», або просто «бум-ца-ца». Вважається, що такі пісні не варті уваги солідних музичних критиків та видань («якихось три акорди»), але які легко збирають повні слухачів зали та користуються популярністю у глядачів, не обтяжених музичними знаннями.

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Тема нової пісні також традиційна — кохання, весна, «душа плаче», «серденько болить», сумно звучить рояль тощо.

У подібному стилі працює і гурт «Діти Фрістайла», який з початком агресії рф показав свою чітку позицію у війні.

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Але уваги заслуговують, звичайно, як «діти» так і «батьки» українських гуртів.

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