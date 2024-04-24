Не забудьте про добриво: як посадити лохину весною

Гарантією, що лохина приживеться на ділянці, буде вдале поєднання погодних умов, здорових паростків та обробленого ґрунту, повідомляє спеціалізований сайт Berry-farm. Найкраще для посадки навесні підійдуть 3-річні саджанці.

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«Зону посадки підберіть заздалегідь. Якщо надумали ранню висадку, сформуйте місце посадки, додавши підкислюючі компоненти, які любить садова лохина.

Мають бути відкрита ділянка, орієнтована на північ, захід чи схід, дренований ґрунт з кислотністю від 3.5 до 4.5 рН. Варіанти ґрунтів такі: торф’яно-піщані або суглиняні.

Вносити треба: пісок, перліт, 50 грам сірки для кислотності або поливати підкисленою водою. У підсумку отримуємо розпушений і кислий ґрунт.

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Підкислити поливами можна так: розбавити 100 мл яблучної кислоти на 10 л води, полити".

Крім основних компонентів, треба внести мінеральне добриво в обсязі 60 грам на м2 і перекопати ґрунтову суміш.

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Схема посадки: поглибити на довжину кореневої системи. Розсадити на відстані пів метра між саджанцями. Для високорослих сортів з широкою кроною і потужними краями — на 1.5−3 метри.

«У прогрітий ґрунт ранньою весною треба внести необхідні компоненти, сформувати посадкове місце і розбити по лунках.

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Садимо саджанці, поглиблюючи кореневу шийку на 5 см. Мульчувати, зміцнюючи і одночасно утеплюючи зону посадки.

Для мульчування лохини підійдуть тирса, солома, сіно, сухе листя. Полив і розрихлювання ґрунту — базові процедури догляду за лохиною. Обробляти по периметру прикореневі лунки, не зачіпаючи центр посадки. Стимулювати мінеральними добривами і час від часу підкисленою водою".

Раніше «ФАКТИ» писали, що доведена користь лохини для здоров’я — це суперягода для інтелекту.

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